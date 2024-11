Sehenswerter Hallenfußball von aufstrebenden Nachwuchs-Kickern wird ab 23. November bei freiem Eintritt in der Deutschlandsberger Koralmhalle serviert. An insgesamt sechs Spieltagen bis Mitte Jänner veranstaltet der Deutschlandsberger Sport Club (DSC) dort im Gedenken an seine Vereinslegende Edi Neumayer den traditionellen Jugend-Hallencup (Termine im Infokasten weiter unten).