Glimpflich endete Mittwochfrüh ein spektakulärer Arbeitsunfall in der südweststeirischen Marktgemeinde Pölfing-Brunn (Bezirk Deutschlandsberg). Ein von der Gemeinde beauftragtes Unternehmen war damit beschäftigt, am Areal des Kindergartens einen Baum zu entfernen, weil er bevorstehenden Sanierungsarbeiten im Wege stand. Um ein unkontrolliertes Umstürzen zu verhindern, wurde die massive Fichte vor dem Fällen am Arm eines mobilen Krans befestigt.