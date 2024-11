„Vorhang auf“ heißt es am kommenden Samstagabend bei der Premiere des Weihnachtsmärchens „Josef und Maria“ in Arnfels. Im Zwei-Personenstück von Peter Turrini schlüpfen Dagmar Tscherko und Bernd Masser in die Rolle zweier Ausgestoßener, die miteinander Bekanntschaft schließen und im jeweils anderen ihre Einsamkeit in der Wohlstandsgesellschaft erkennen.