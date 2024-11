Drei Jahre lang wurde die Erde in und um Groß St. Florian aufgegraben. Der Grund: der flächendeckende Ausbau des Glasfasernetzes, welches nun in den Vollbetrieb übergegangen ist. Im Zuge der Arbeiten wurden 1427 Gebäude und 2568 Nutzungseinheiten an die leistungsstarke Internetverbindung angeschlossen.