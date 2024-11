Die Tage um Allerheiligen, wenn der Schimmer zahlreicher Grabkerzen durch die meist feuchte Witterung in roten Nebelschwaden über den Deutschlandsberger Friedhof aufsteigt, versetzen Robert Neschmach immer in eine besondere Stimmung. Gerne spaziert der 48-Jährige dann abends an den geschmückten Gräbern vorbei.