Das Motto „Eingebettet in die Natur“ spiegelt sich in den Räumen der Palliativstation Deutschlandsberg am LKH Weststeiermark wider. Diese ging im Dezember 2023 nach 20 Monaten Bauzeit in Betrieb. Das Fazit nach gut einem Jahr fällt positiv aus, das Angebot der Steiermärkischen Krankenanstaltengesellschaft m.b.H. (Kages) wird vielfach genutzt und zeichnet sich besonders durch die durchdachte Architektur aus.