Dicht an dicht standen die Messestände der 69 Unternehmen und Schulen der Region, die am Freitag an der Bildungsmesse des Regionalmanagements Südweststeiermark in der Koralmhalle in Deutschlandsberg teilnahmen. Mit dabei: Unzählige Schülerinnen und Schüler, die sich hier über Karrierechancen, Ausbildungswege und berufliche Fachbereiche informieren konnten.