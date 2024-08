Gegen 8.30 Uhr war am Samstagvormittag ein 74-Jähriger in Tillmitsch mit Arbeiten an seinem Traktor beschäftigt, als das Fahrzeug plötzlich unkontrolliert ins Rollen geriet. Aufgrund einer vermutlich nicht ordnungsgemäß betätigten Handbremse rollte der Traktor los, heißt es vonseiten der Polizei. Der 74-Jährige versuchte das Fahrzeug anzuhalten und wurde vom linken Vorderreifen des Traktors überrollt.

Er wurde schwerverletzt in das Landeskrankenhaus Südsteiermark (Wagna) gebracht. Ein Fremdverschulden konnte nach den durchgeführten Ermittlungen der Polizisten ausgeschlossen werden.