Schutzmauern entlang der Heimschuhstraße, Aufschüttungen im Westen des Ortes, mehr Platz für den Fluss und ein leistungsstarkes Pumpwerk am tiefsten Punkt. Der Wasserverband Sulm hat umfassende Neubauten und Nachbesserungen in Auftrag gegeben, um Überflutungen in Heimschuh ein für alle Mal der Vergangenheit angehören zu lassen.