Einmal als Laie auf der Bühne stehen und bei einer echten Oper mitwirken – beim partizipativen Musiktheater „Opernkarussell“ ist das ausdrücklich erwünscht. Für die diesjährige Sommerproduktion „Der Liebestrank – Oper am Kirchplatz“ verlegen Regisseur Wolfgang Atzenhofer und Sopranistin Barbara Pöltl diese abenteuerliche Geschichte nach Eugene Scribes unter anderem auch in das Gasthaus-Cafe Franzlstubn am Kirchplatz von St. Peter im Sulmtal.