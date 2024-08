Vor vierhundert Jahren war Ehrenhausen an der Weinstraße auf dem Gebiet der heutigen Südsteiermark ein florierender Handelsort. Grund dafür waren zum einen die günstige Lage an der Mur und an der Römerstraße und zum anderen das Marktrecht, welches dem Ort 1624 während der Herrschaft der Eggenberger verliehen wurde.