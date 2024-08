Wenn sich an einem Sommerabend zahlreiche Menschen auf dem Stainzer Hauptplatz versammeln, kann das nur eines bedeuten: Die Künstlerinnen und Künstler von La Strada statten dem Ort einen Besuch ab. Wie jedes Jahr gastiert das Festival „La Strada“ in der Steiermark und legte auch einen Stopp in der Weststeiermark ein.