Eine aufmerksame Kellnerin erstattete Anzeige, nachdem sie in ihrer Arbeit mit Falschgeld in Berührung gekommen war. Zwei 20-jährige Deutschlandsberger dürften Falschgeld gekauft, erzeugt und verbreitet, also damit bezahlt, haben, heißt es vonseiten der Landespolizeidirektion Steiermark.