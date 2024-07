Mehr als beabsichtigt vernichtete am Donnerstag der Besitzer eines Einfamilienhauses in Hollenegg (Marktgemeinde Bad Schwanberg). Der Mann nahm ein spezielles Heißluftgebläse zur Hand, um damit auf seinem Anwesen unerwünschtes Unkraut zu verbrennen. Dabei kam der Weststeirer laut Auskunft der Polizei zu nah an eine Thujenhecke.

Balkon und Fassade brannten

Aufgrund der herrschenden Trockenheit geriet diese innerhalb von Sekunden in Brand. Damit nicht genug, griffen die Flammen rasch auf das unmittelbar daneben befindliche Haus über. Als die alarmierte Feuerwehr Hollenegg eintraf, hatten bereits Teile des Balkons und der Fassade Feuer gefangen.

Die Feuerwehrleute zögerten keine Sekunde und begannen sofort mit den Löscharbeiten an Hecke und Gebäude. Ein weiteres Übergreifen des Brandes und ein größerer Sachschaden konnten so erfolgreich verhindert werden. Personen wurden zum Glück nicht verletzt, das ebenfalls alarmierte Rote Kreuz musste nicht eingreifen.