Kurz vor 12.30 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Lebring-St. Margarethen am Samstag zu einer Menschenrettung gerufen. Ein Mann war mit einem Behindertengefährt beim Kraftwerk Lebring auf dem Murradweg in Richtung Wildon unterwegs gewesen und einem Radfahrer ausgewichen. Dabei kamen das Fahrzeug und sein Lenker von der Fahrbahn ab und stürzten über eine kleine Böschung in Richtung Mur ab.

Knapp vor dem Fluss wurde der Fall des Mannes von einigen kleinen Bäumen gebremst, allerdings konnte er sich nicht mehr selbst aus seiner Lage befreien. Ein zufällig vorbeikommender Radfahrer entdeckte schließlich denn Mann, trotz seiner durchaus schwer einsehbaren Lage und alarmierte die Einsatzkräfte. Diese konnten ihn und sein Gefährt schließlich unversehrt aus der Böschung bergen. Neben der Feuerwehr war auch das Rote Kreuz im Einsatz und kümmerte sich um einige kleinere Schnittwunden des Mannes.