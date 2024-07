Fast ein Jahr ist es her, seit tagelange Regenfälle in der Südsteiermark zu schweren Überschwemmungen und Erdrutschen führten. In St. Johann im Saggautal zerstörte ein Murenabgang am 6. August 2023 zwei Gebäude und beschädigte andere schwer. Elf Monate danach sind die Betroffenen mitten im Wiederaufbau.