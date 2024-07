In den Weingärten am Pössnitzberg in Leutschach wird bereits in den Morgenstunden fleißig gearbeitet. Das enge Zeitfenster zum Anbringen des biologischen Pflanzenschutzes soll so gut wie möglich genutzt werden. Doch kämpft sich hier kein Traktor die steilen Hänge hinauf, sondern ein unbemannter vierrädrige Roboter fährt durch die Reihen und sprüht gleichmäßig eine Kupfer-Schwefel-Mischung auf die Reben.