„Geschichte gehört uns allen“, ist das Motto von Andreas Kapeller, dem Finder der zwölf Neuzugänge des Tempelmuseums Frauenberg in Leibnitz. Insgesamt vier Münzen, drei Fibeln, ein Schafsglöckchen und vier Ringe übergab er daher in die Obhut des Museums. Alle Artefakte spürte der Leibnitzer in den vergangenen eineinhalb Jahren in der Südsteiermark auf.