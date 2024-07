Gelbes Stroh, Kühe, blühende Almwiesen und vor allem viel nackte Haut – für die diesjährige Jubiläumsausgabe des Jungbauernkalenders haben sich wieder einmal 24 Hobbymodels in Schale geworfen und sich auf Bauernhöfen rund um Schladming vor die Linse getraut. Eine davon ist die 19-jährige Leonie Breyner aus Eibiswald. Am diesjährigen Bauernbundball habe sie sich spontan für eine Teilnahme entschieden. „Meiner Meinung nach ist das eine gute Möglichkeit, den Menschen zu zeigen, dass hinter Landwirtschaft mehr steckt als nur Bauern in Arbeitsklamotten – wir können auch sexy sein“, erklärt die gelernte Touristikkauffrau ihre Beweggründe.