Von der Drohung zur Handgreiflichkeit kam es Ende Juni 2024 zwischen einer Mutter und ihrem 21-jährigen Sohn in Lebring-St. Margarethen im Bezirk Leibnitz. Seit April dürfte der Mann nicht nur seiner Mutter, sondern auch Nachbarn und Bekannten mehrmals mit dem Umbringen gedroht haben. Laut Angaben der Polizei seien unter anderem Aussagen wie „Ich steche dich ab“ gefallen.

Ein konkreter Vorfall veranlasste nun die 51-jährige Mutter, am Montag Anzeige zu erstatten. Am Nachmittag des 29. Juni dürfte der 21-Jährige die Frau im Verlauf eines Streites am Hals gepackt und zugedrückt haben. Der Lebensgefährte der Mutter konnte Schlimmeres verhindern, die Südsteirerin blieb unverletzt.

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Graz wurde der 21-Jährige festgenommen und wird in die Justizanstalt Graz-Jakomini eingeliefert. Eine Umfeldbefragung sowie weitere Ermittlungen laufen auf Hochtouren.