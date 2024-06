Gegen 12 Uhr verunfallte am Freitag ein Winzer in Leutschach an der Weinstraße mit seinem Weingartentraktor. Der 44-Jährige hatte im Weingarten Spritzarbeiten durchgeführt und geriet dabei mit dem Traktor ins Rutschen. Bei dem Versuch, das rutschende Fahrzeug abzufangen, verlor er die Kontrolle und stürzte rund 60 Meter weit über steiles Gelände ab. Während des Sturzes kollidierte der Traktor mit mehreren Weingartenzeilen und wurde dabei schwer beschädigt.

Der Winzer konnte sich nach dem Absturz noch selbst aus der Fahrerkabine befreien und um Hilfe rufen. Anrainer hörten seine Hilferufe und alarmierten die Einsatzkräfte. Die Freiwilligen Feuerwehren Leutschach und Maltschach bargen den Mann aus dem unwegsamen Gelände. Nach der Erstversorgung durch den Notarzt wurde er mit Verletzungen unbestimmten Grades in das LKH Wagna eingeliefert.