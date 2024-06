Alopezie hat viele Gesichter: Haarverlust am Kopf und im Gesicht, Haarausfall am ganzen Körper – beispielsweise infolge einer Erkrankung, Stress oder einer Krebstherapie. Was bei allen Betroffenen ähnlich zu sein scheint, ist die psychische Belastung, die von dieser Krankheit ausgeht. „Die Gründe für Haarausfall sind verschieden. Die Sorgen, Ängste und Probleme sind die gleichen“, bringt es die Südsteirerin Lisa Maria Masser (27) auf den Punkt. Auch sie lebt seit ihrer Kindheit mit Alopezie und trägt seit März 2023 bewusst Glatze.