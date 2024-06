Glimpflich endete ein Zwischenfall am Vormittag des 10. Juni in Prarath in der Marktgemeinde Gleinstätten (Bezirk Leibnitz). Ein abgestellter und unbesetzter Pkw geriet aus unbekannter Ursache ins Rollen und stürzte über die Böschung in den Leibenbach. Obwohl der Wasserstand aufgrund der starken Regenfälle angestiegen war, blieb das Fahrzeug stecken.

Die für die Bergung alarmierte Freiwillige Feuerwehr Prarath forderte zur Unterstützung die Kameraden aus Leibnitz an, die mit dem schweren Rüstfahrzeug anrückten. Mit Hilfe des dort befestigten Krans konnte der kaum beschädigte Wagen wieder zurück auf die Fahrbahn gehoben werden.