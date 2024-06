Wo derzeit noch 13.000 Quadratmeter Schotter- und Wiesenfläche zu finden sind, thront im Ortsteil Hörmsdorf in der Gemeinde Eibiswald bald schon ein großes Unternehmensgebäude: jenes der Mechatronic Systems GmbH (MSG) mit Hauptstandort in Wies. 1200 Quadratmeter Büro- sowie 4500 Quadratmeter Produktions- und Lagerflächen sind dort geplant. Mittelfristig will man dort 40 neue Arbeitsplätze schaffen.