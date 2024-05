Angetrieben von reiner Muskelkraft und dem Wunsch, etwas zu bewirken, radelt ein Team aus neun Freunden am 19. Mai vom südsteirischen Wildon bis an die Adriaküste des italienischen Caorle. Weniger als 24 Stunden soll die Fahrt unter dem Titel „Ride For Hope“ dauern, mit der Spendengelder für die Steirische Kinderkrebshilfe gesammelt werden.