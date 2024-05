Mehr als zwei Jahre lang dauerte die 1,15 Millionen Euro teure Renovierung der Pfarrkirche St. Veit am Vogau in der Marktgemeinde St. Veit in der Südsteiermark. Vom Turmkreuz bis zum Eingangsportal wurde die weithin bekannte Wallfahrtskirche grundlegend restauriert. Erfahrene Handwerker – vom Steinmetz und Bildhauer über Zimmerer und Dachdecker bis zum Glaser – vollbrachten dabei Meisterleistungen.