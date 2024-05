Am Montag war ein 48-jähriger Südsteirer mit seinem Traktor samt Anhänger auf der B 67 in Landscha an der Mur, Gemeinde Gabersdorf, in Richtung Süden unterwegs. Vermutlich wegen überhöhter Geschwindigkeit verlor der Traktorfahrer laut Polizei gegen 14.25 Uhr im Bereich Landscha Brücke die Kontrolle über das Fahrzeug.

Der mit Schutt beladene Anhänger kippte auf die Fahrbahn und touchierte ein entgegenkommendes Auto. Dabei wurde der 59-jährige Autofahrer aus dem Bezirk Leibnitz unbestimmten Grades verletzt.

Autofahrer unbestimmten Grades verletzt

Feuerwehr Gabersdorf und Leibnitz sowie Polizei und Rettung rückten zum Einsatz aus. Nach der Erstversorgung brachten die Sanitäter den Verletzten ins LKH Südsteiermark, Standort Wagna. Der 48-jährige Traktorfahrer hatte Glück, er kam bei dem Unfall mit dem Schrecken davon. Nachdem die Polizei die Unfallstelle freigegeben hatte, bargen die Feuerwehrleute den Anhänger mittels schweren Rüstfahrzeugs. Während des Einsatzes war die B 67 für rund zwei Stunden gesperrt.