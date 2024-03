In den frühen Morgenstunden des 19. März brannte es nicht nur im weststeirischen Deutschlandsberg, sondern auch im nahegelegenen Groß St. Florian. Dieses Mal war es jedoch kein Wirtschaftsgebäude, sondern: Heuballen. Bemerkt hatten den Brand auf einem Feld in Grünau an der Laßnitz Unbeteiligte von einer weit entfernten Straße aus, die daraufhin gegen halb sieben Uhr Früh die Freiwillige Feuerwehr Groß St. Florian alarmierten.

Brandstiftung?

Die insgesamt 18 Einsatzkräfte brachten den Brand rasch unter Kontrolle. Mit einem Bagger wurden die Heuballen zerkleinert und daraufhin gelöscht. Verletzt wurde niemand. Laut Angaben der Polizei ist die Brandursache derzeit noch unklar, Brandstiftung wird jedoch nicht ausgeschlossen.