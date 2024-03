Im Ortsteil Wielfresen in der Gemeinde Wies kam es am Dienstag gegen neun Uhr zu einem Unfall. Ein 65-jähriger Forstarbeiter dürfte laut Auskunft der Polizei bei Forstarbeiten ausgerutscht sein. Infolgedessen schlug er mit dem Brustkorb auf einem Baumstamm auf und zog sich mehrere Rippenbrüche zu.

Einige Einsatzkräfte der Feuerwehr St. Katharina in der Wiel waren zufällig in der näheren Umgebung und erfuhren vom Unfall. Sie rückten zum Unfallort an, insgesamt waren fünf Feuerwehrkräfte im Einsatz. Der Verletzte wurde von einem First Responder erstversorgt und im Anschluss mit dem Notarzthubschrauber Christophorus 12 ins Unfallkrankenhaus nach Graz gebracht.