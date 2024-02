Mit schweren Verletzungen endete Dienstagabend für einen Südsteirer ein Zwischenfall auf der B67 bei Straß. Der 34-Jährige war mit seinem Pkw von Spielfeld kommend Richtung Leibnitz unterwegs, als gegen 19.40 Uhr laut Angaben des Lenkers auf Höhe der Kreuzung mit der Spielfelder Straße ein Reh die Fahrbahn querte.

In Pkw eingeklemmt

Vor lauter Schreck verriss der Mann das Lenkrad nach rechts und stürzte mit seinem Fahrzeug über eine rund 3,5 Meter hohe Böschung. Der Wagen kam in einem Acker zum Stillstand, durch die Wucht des Aufpralls wurde er aber so stark beschädigt, dass sich der 34-Jährige nicht selbstständig daraus befreien konnte.

Das Wrack wurde nach der Bergung abgeschleppt © FF Straß

Zum Glück gelang es ihm, an sein Mobiltelefon zu kommen und so den Notruf zu wählen. Die Feuerwehren Straß, Vogau und Gersdorf rückten mit über 30 Einsatzkräften an. Nachdem sie den Lenker aus seinem Fahrzeug befreien konnten, wurde er vom Roten Kreuz erstversorgt und zur weiteren Behandlung ins Spital gebracht.