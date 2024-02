Gegen 19.40 Uhr kam es am Montag zu einem Feuerwehreinsatz in Wagendorf in der Gemeinde St. Veit in der Südsteiermark auf Höhe des sogenannten „Vulkanland-Kreisverkehres“. Eine Fahrzeuglenkerin aus dem Bezirk Leibnitz verursachte dort aus bislang unbekannten Gründen einen Verkehrsunfall.

Sie dürfte von der Straße abgekommen und mit ihrem Pkw auf das Bankett gelangt sein. Infolgedessen dürfte sie das Lenkrad wieder in die Gegenrichtung verrissen und mit ihrem Pkw vorne rechts einen Baum touchiert haben. Die Leibnitzerin kam daraufhin mit ihrem Fahrzeug auf der Gegenfahrbahn zum Stehen.

Der Einsatz dauerte für die Feuerwehr knapp eineinhalb Stunden © FF Wagendorf

Die Feuerwehr Wagendorf war mit 15 Einsatzkräften und drei Fahrzeugen am Unfallort, auch Polizei und Rotes Kreuz wurden alarmiert. Die Leibnitzerin wurde vor Ort erstversorgt und mit Prellungen vom Roten Kreuz ins Landeskrankenhaus Südsteiermark, Standort Wagna, gebracht. Nach knapp eineinhalb Stunden konnten die Feuerwehrkräfte wieder ins Rüsthaus einrücken.