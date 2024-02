Das Singen und die Musik begleiten Ulla Kriebernegg, Chorleiterin von Arkadia Arnfels, schon ihr ganzes Leben lang. Und doch wollte sie, als sie vor zwei Jahren als Lehrerin in Pension ging, abseits dieser Leidenschaft etwas für die Gemeinschaft tun. „Ich habe wirklich viel darüber nachgedacht, wie ich mich einbringen könnte“, so Kriebernegg. Und letztlich führte doch kein Weg an ihrer ursprünglichen Leidenschaft vorbei. 40 Jahre Know-how, ein umfassendes Netzwerk und die Tatsache, dass viele Chöre „immer älter“ werden und von Nachwuchssorgen geplagt werden, ließen in ihr schließlich die Idee für ein ganz besonderes Jugend-Projekt reifen.