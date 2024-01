Sie fallen, unbemerkt und ohne Vorwarnung: Kleine und große Gesteinsbrocken lösen sich in der Deutschlandsberger Klause und bleiben am Waldboden liegen. Risse sind ebenfalls im Gestein zu sehen. Gesperrt ist das beliebte Ausflugsziel am Fuße der Burg Deutschlandsberg aber nicht ganz, sondern nur teilweise.