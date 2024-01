Bis das runde Leder auch in den niedrigeren Klassen wieder am grünen Rasen rollt, müssen sich Fußballfans noch ein wenig gedulden. Wer schon Entzugserscheinungen hat, sollte am kommenden Samstag, dem 13. Jänner, in der Reinhold-Heidinger Sporthalle in Leibnitz vorbeischauen. Um 10 Uhr erfolgt dort bei freiem Eintritt der Anstoß zum bereits elften Hallencup für Vereinsmannschaften.

Zwölf Teams mit dabei

Unter Organisation des Fußballcollege Leibnitz ermitteln jeweils sechs Damen- und Herrenmannschaften den südsteirischen Hallenkönig des noch jungen Jahres 2024. Bei den Damen sind der SV Union Oberhaag, der 1. FC Leibnitz, LUV Graz, der SV Straßgang, Treffpunkt Sport sowie die Kötz-Haus Ladies Hengsberg am Start. Bei den Herren werden Mannschaften von SV Gralla, USV Gabersdorf, SVU Weinburg, 1. FC Leibnitz, SG Tillmitsch/Flavia II sowie SV Eibiswald genannt.

Die Siegerteams des Vorjahres © Peter Altenbacher

In der Vorrunde treffen jeweils alle Damen- und Herrenteams aufeinander, ein Match dauert zehn Minuten. Jeweils die vier besten Teams steigen ins Playoff auf, das um etwa 16 Uhr beginnt. Die Matches dauern dann 13 Minuten, wobei in den beiden letzten die Nettospielzeit gestoppt wird. Bei einem Unentschieden wird bis zum „Golden Goal“ weitergespielt. Die Finalspiele sind für 17.45 Uhr (Damen) und 18 Uhr (Herren) angesetzt.

Preisverlosung

Die Siegerehrung erfolgt gleich im Anschluss. Gewinnen können aber auch die Zuschauerinnen und Zuschauer: In den Pausen gibt es eine Verlosung von Preisen.