Schnupfen, Fieber oder Halsschmerzen – Christoph und Rosemarie Gölles kennen das richtige Mittel dagegen. Das Ehepaar steht seit Jahren hinter der Christophorus Apotheke in Deutschlandsberg.

Genauer gesagt übernahm Christoph Gölles 2012 die Apotheke von seinen Eltern, die sie 1992 gegründet haben. Mittlerweile hat sich einiges getan. Das Apotheker-Ehepaar erweiterte im Lockdown sein Sortiment und brachte sein erstes eigenes Kosmetikprodukt auf den Markt.

Aromapflege bis Naturkosmetik

„Das wollten wir schon immer machen. Wir sind Lohnhersteller für das Heilmoorbad Schwanberg und daher ist das auch kein Neuland für uns“, erzählt Rosemarie Gölles. Die Eigenmarke „CC Pure“ wurde geboren. Seit drei Jahren stellen sie in ihrem eigenen Labor Naturkosmetik, Nahrungsergänzungsmittel und Aromapflege her. Bald war klar: Die Nachfrage ist groß, der Platz zu klein.

Passenderweise befand sich eine in die Jahre gekommene stillgelegte Geschäftsfläche direkt neben der Apotheke, der optimale Standort für eine Manufaktur und Drogerie. „Wir wollten weg vom Trubel in der Apotheke und einen Platz schaffen, wo man sich wohlfühlt und in Ruhe Kunden beraten kann“, sagt die 48-Jährige. Gesagt, getan. Im Juni dieses Jahres starteten die Umbauarbeiten. Anfang Dezember feierte man bereits die Eröffnung.

Damit aber nicht genug. Mitte Jänner soll noch ein Online-Shop kommen. Daneben werden in der Christophorus Apotheke gerade zwei Lehrlinge zu Fachkräften ausgebildet. „Ich sehe das so, wie eine Fußballakademie. Die Leute, die man braucht, muss man selbst ausbilden“, sagt Gölles. Zeit zum Verschnaufen bleibe bei dem ganzen Trubel dennoch genug. „Zum Kopf auslüften sind mein Mann und ich gern in der Region aktiv, etwa beim Skifahren auf der Weinebene oder Radfahren und unsere zwei Kinder sind mit 15 und 17 Jahren auch nicht mehr klein“, verrät die Apothekerin und fügt hinzu: „Wir sind ein eingespieltes Team, da schafft man so einiges, besonders wenn man es gern macht.“