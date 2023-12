Bleigießen, Fondue, Brötchen, Sekt und das eine oder andere Feuerwerk (falls erlaubt): Egal, in welcher Art, der Jahreswechsel wird vielerorts mit Pauken und Trompeten gefeiert. Auch in den Bezirken Leibnitz und Deutschlandsberg steppt der Bär – in Form von Wanderungen, musikalischen Leckerbissen und Bauernsilvester-Partys.