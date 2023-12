Es waren nicht nur die Kirchenglocken der Wallfahrtskirche am Frauenberg, die am frühen Vormittag des 27. Dezember Seggauberg und Umgebung mit ihrem Klang erfüllten. Vielmehr waren dort ab 9 Uhr auch die kircheneigene Orgel, Trompeten, Flügelhörner, weitere Blechblasinstrumente und natürlich der dazu passende Gesang zu hören. Der Grund: Anlässlich des Gedenktags des heiligen Apostels Johannes hat man sich zur Heiligen Messe mit Johannesweinsegnung zusammengefunden, auch Diözesanbischof Wilhelm Krautwaschl war dazu in die Südsteiermark gekommen.