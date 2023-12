Ein Mann fuhr am frühen Samstagnachmittag mit seinen beiden kleinen Kindern in Wettmannstätten, Bezirk Deutschlandsberg, auf der L 303 in Fahrtrichtung St. Andrä, als er kurz nach dem Tierpark Preding aus bisher unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Das Fahrzeug kam von der Straße ab, wurde in den Graben geschleudert und blieb seitlich am Straßenrand liegen.