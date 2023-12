Knapp ein Jahr ist es her, seit Josef Wallner, Bürgermeister der Stadt Deutschlandsberg, der Prozess am Landesgericht für Strafsachen in Graz gemacht wurde. Die Staatsanwaltschaft Graz warf dem Langzeit-Bürgermeister (23 Jahre im Amt) im Jänner 2023 Amtsmissbrauch vor.

Ausschlaggebend waren strittige Genehmigungen für den Gastgarten eines Wirtshauses am Hauptplatz der Bezirkshauptstadt 2020. Vor Gericht erklärte der Ortschef, dass es sich dabei nur um Stehtische für punktuelle Veranstaltungen gehandelt habe. Die Kritik der Freunderlwirtschaft wies er entschieden zurück. Wallner wurde zu einer bedingten Freiheitsstrafe von vier Monaten und einer Geldstrafe von 15.000 Euro verurteilt. Das Urteil war nicht rechtskräftig.

Rückenwind von eigener Partei

Starken Rückenwind erhielt der SPÖ-Bürgermeister damals von seiner Partei. Die Grünen und Bürgerliste Deutschlandsberg sprachen hingegen von einem angeknacksten Vertrauensverhältnis und forderten seinen Rücktritt, sollte das Urteil rechtskräftig werden. Die KPÖ stimmte dem zu, die FPÖ zeigte sich abwartend. ÖVP-Wirtschaftsbundobmann Gunther Riedlsperger bezeichnete das Urteil als „völlig übers Ziel hinausgeschossen.“

Berufung Folge gegeben

Wallner legte Berufung ein, mittlerweile ist der Fall abgeschlossen. Seiner Berufung wurde Folge gegeben, von den vier Monaten bedingter Freiheitsstrafe abgesehen. Dafür muss der Stadtchef laut dem Landesgericht für Strafsachen Graz nun 21.000 Euro Strafe zahlen. Der betroffene Gastronom bekommt eine Geldstrafe von 4200 Euro. Das Urteil ist rechtskräftig.

„Die Geldstrafe zahle ich natürlich privat“, sagt er. Das Urteil sei für ihn unbefriedigend, da hier niemand zu Schaden gekommen sei und niemand bevorzugt worden wäre. Auswirkungen auf seine politische Funktion hat die Causa aus seiner Sicht aber nicht. „Ich arbeite motiviert für die Stadt Deutschlandsberg weiter“, sagt Wallner.