Traurige Nachrichten gibt es aus der Gemeinde Stainz: Am 15. Dezember verstarb Anton Harzl, vulgo Graf, Altbürgermeister der ehemaligen Gemeinde Marhof, im Alter von 95 Jahren. Der Kommunalpolitiker leitete 1965 zuerst die Geschicke von Sierling und nach der Eingemeindung von 1968 bis 1990 der Gemeinde Marhof, die 2015 mit Stainz fusioniert wurde.

Besonders der Ausbau und die Sanierung der Gemeindestraßen lagen ihm am Herzen. Bei Landeshauptmann Josef Krainer senior war er für seine Hartnäckigkeit bei Ansuchen um Fördergelder bekannt und auch gefürchtet, heißt es.

Hebamme chauffiert

Bekannt war auch, dass der ehemalige Ortschef selbst mitanpackte, so brachte er etwa als Chauffeur Hebamme Leni zu mehreren Hausgeburten. Geschätzt haben viele sein geselliges Wesen und seinen Humor. Harzl war langjähriger Obmann des Wasserverbands Rachling-Rainbachberg und des Wasserverbands Raiba Rosenkogel. Zudem war der Altbürgermeister auch Mitglied der Viehzuchtgenossenschaft Stainz, Vorstandsmitglied und im Aufsichtsrat.

Gemeinsam mit seiner Frau betrieb er eine Landwirtschaft. Aus der Ehe gingen fünf Kinder, acht Enkel und vier Urenkel hervor.

Abschied nehmen

Wer von Harzl Abschied nehmen will, kann dies beim gemeinsamen Gebet am Donnerstag, dem 21. Dezember, um 19 Uhr in der Schlosskirche Stainz tun. Die Begräbnisfeierlichkeiten finden am Freitag, dem 22. Dezember, um 13 Uhr in der Schlosskirche Stainz statt. Anschließend wird der Verstorbene zu seiner letzten Ruhestätte geleitet.