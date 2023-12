Diese südsteirische Agentur räumte gleich zwei „Red Dot Design Awards“ ab

Mit dem Packaging-Design für das Weingut Skringer erreichte die Designagentur „Dr. Puschnegg“ ihre nächste Auszeichnung. In der „Business-Szene“ der Kleinen Zeitung lesen Sie, was sich in der südweststeirischen Wirtschaftswelt gerade tut.