Als am 22. November 1903 36 Männer beschlossen, in Lannach eine Freiwillige Feuerwehr zu gründen, hätte wohl niemand gedacht, dass aus diesem Anlass 120 Jahre später eine große Feier abgehalten werden sollte. Vor Kurzem war das tatsächlich der Fall: Neben dem 120-jährigen Bestehen wurde in der Steinhalle auch die 30-jährige Partnerschaft mit der FF Rosegg in Kärnten gefeiert sowie die traditionelle Familienweihnachtsfeier begangen.

Meilensteine

In Vertretung des erkranken Kommandanten Markus Köppel führte dessen Stellvertreter Kevin Naterer durchs Programm. Nach einem kurzen Video blickte er auf einige Meilensteine der 120-jährigen Geschichte der Wehr zurück. Angefangen bei der Suche nach einer Heimstätte über die stetige Weiterentwicklung der Ausrüstung und Ausbildung bis hin zu besonderen Einsätzen.

Ein Höhepunkt war auch die vor 30 Jahren geschlossene Partnerschaft mit der FF Rosegg in Kärnten. Durch regelmäßige Besuche und Erfahrungsaustausch habe sich diese im Lauf der Jahre zu einer wahren Freundschaft entwickelt.

Ehrungen

Die Feier bildete auch einen würdigen Rahmen, um besonders verdiente Kameraden zu ehren. Johann Kölbl erhielt das Verdienstkreuz des BFV DL in Silber, Jürgen Kveder die Medaille für verdienstvolle Zusammenarbeit des LFV Stmk. in Silber, Franz Naderer das Verdienstzeichen des LFV Stmk. in Bronze und Andreas Köppel das Verdienstzeichen des LFV Stmk. in Silber. Gratulationen gab es unter anderem von den Bürgermeistern Josef Niggas (Lannach) und Franz Richau (Rosegg/Kärnten).