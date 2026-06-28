Um den Plabutschtunnel in Graz rechtzeitig vor den Sommerferien – und damit passend zur großen Reisezeit – fit zu machen, wird er auf Herz und Nieren und Notstromversorgung überprüft. Nach ersten Nachtsperren ab dem 22. Juni folgen nun die nächsten Tests, bei denen auch die gesetzlich vorgeschriebene Inspektion durch die Tunnelbehörde stattfindet. Das heißt: Der Plabutschtunnel ist von 29. Juni bis 3. Juli in beide Richtungen gesperrt – jeweils zwischen 20 Uhr abends und 5 Uhr früh. In dieser Zeit wird der Verkehr durch das Grazer Stadtgebiet umgeleitet.

Fräs- und Asphaltierarbeiten

Zusätzlich wird ab 29. Juni in der Mariatroster Straße 132 in die Hände gespuckt: Wegen Fräs- und Asphaltierarbeiten muss ein Fahrstreifen gesperrt werden, der Verkehr wird händisch geregelt – von 29. Juni bis 10. Juli (immer von 8 bis 16 Uhr).