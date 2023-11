Bald ist es so weit und die erste Kerze am Adventkranz brennt. In Wies kann man bereits am Freitag, dem 1. Dezember, im Wieser Adventdorf, das dieses Jahr zum ersten Mal stattfindet, eine ordentliche Portion Weihnachtsstimmung bekommen.

Erstes Adventfenster wird eingeschaltet

Mit einer Lichterbaumentzündung, dem Einschalten des ersten Adventfensters bei der Volks- und Mittelschule und der musikalischen Begleitung der Orchesterklasse der Schulen wie dem Chor der Mittelschule wird um 18 Uhr der Wieser Advent feierlich eröffnet. Der Kindergemeinderat Wies verkauft zudem Kekse. Um 19.30 Uhr wird zur Steirischen Adventmusik in der Pfarrkirche Wies geladen. Ab dann verwandelt sich jeden Donnerstag und Freitag von 17 bis 21 Uhr der Marktplatz in das Adventdorf.

Besucherinnen und Besucher erwarten Hütten voll Kunsthandwerk, süße Köstlichkeiten, Glühwein und Punsch sowie weihnachtliche Klänge. Die regionalen Vereine, von Landjugend bis Bergkapelle über Aussteller, von Alpakahof Jauk bis Renate Höller, sowie Musiker, etwa von der Marktmusikkapelle bis zur Erzerhzog-Johann-Musikschule, haben sich einiges einfallen lassen. Das gesamte Programm zum Wieser Advent finden Sie im Internet unter www.wies.at.