Der 28-jährige Südsteirer war am Donnerstag gegen 22.50 Uhr mit seinem E-Scooter auf der B 69, Südsteirische Grenzstraße, unterwegs. Kurz vor dem Bahnübergang in Ehrenhausen an der Kreuzung B 69 – Spielfelder Straße – kam er ohne Fremdverschulden zu Sturz. Der genaue Unfallhergang ist bislang ungeklärt.

Der Leibnitzer trug keinen Helm und erlitt bei dem Unfall schwere Kopfverletzungen. Nach der Erstversorgung durch das Rote Kreuz wurde der Verletzte vom Rettungshubschrauber C-17 ins Unfallkrankenhaus Graz eingeliefert.