Denkt man an die Social-Media-Plattform TikTok, denkt man an junge Menschen und Kurzvideos jeglicher Art. Nicht aber an einen Pfarrer der römisch-katholischen Kirche. Zumindest bis man auf den 39-jährigen Anton Nguyen, Pfarrvikar im Seelsorgeraum Schilcherland, trifft.