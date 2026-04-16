Schon vor fünf Jahren wurden 1,9 Kilometer der Purklastraße (L 259) im Gemeindegebiet von Halbenrain erneuert. Nun saniert man weitere eineinhalb Kilometer der L 259 am Klöchberg. Das Projekt mit einem Gesamtvolumen von rund 1,1 Millionen Euro wird in zwei Abschnitten umgesetzt und endet beim Tunnel Klöch. „Läuft alles nach Plan, sollen die Arbeiten bis Anfang August abgeschlossen sein“, so Verkehrslandesrätin Claudia Holzer in einer Aussendung. Während der Bauarbeiten bleibt eine Fahrspur geöffnet, der Verkehr wird wechselseitig geregelt.

Auch Gehweg wird erneuert

Sanierungsabschnitt 1 erfasst den Bereich zwischen den Straßenkilometern 1,910 bis 2,400 und schließt den Kreisverkehr mit ein. Sanierungsabschnitt 2 verläuft von Straßenkilometer 3,766 bis 4,842. „Nach dem Abfräsen der Fahrbahn, dem Abtrag des Banketts und notwendigen Arbeiten am Unterbau wird dieser mittels einer 30 Zentimeter starken Zementstabilisierung verstärkt. Zwei Asphaltschichten in einer Gesamtstärke von 14 Zentimetern bilden dann die neue Fahrbahn“, so Alexander Krois von der Baubezirksleitung Südoststeiermark. Im zweiten Abschnitt werden auf rund 900 Metern zusätzlich die Wasserleitung und der Gehweg für die Marktgemeinde Klöch erneuert.