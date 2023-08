Bundeskanzler Nehammer auf Visite in der Steiermark

Bundeskanzler Karl Nehammer war aus Wien in die Südoststeiermark gereist. Beim "Steiermarktag" nahm er unter anderem am Sommergrillen des Straßenerhaltungsdienstes Südoststeiermark in Feldbach teil und besuchte das Unternehmen ams Osram AG.