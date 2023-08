Bergler Schlössl erweitert Essen auf Rädern und Café ES.PÉ hat neue Betreiber

In St. Peter am Ottersbach erweitert Maria Riedl-Baumann das Essen auf Rädern des Bergler Schlössls und das Café ES.PÉ wird ab Oktober von Claus und Sabine Marschall übernommen. Hier in der "Business-Szene" der Kleinen Zeitung lesen Sie, was sich in der südoststeirischen Wirtschaftswelt gerade tut.