Am Freitag, 18. August, war kurz vor Mitternacht ein Mann mit seinem Pkw im Ortsgebiet von Neumarkt an der Raab (Gemeinde Sankt Martin an der Raab) unterwegs. Dabei dürfte er den auf der Landesstraße frisch aufgebrachten Streusplitt zu spät bemerkt haben. Er verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte gegen die Straßenböschung.